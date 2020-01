“La (Liga) mexicana no se ve. No se ve la Concacaf, no se ve la Copa Oro. Se ve la Copa Libertadores, la Copa América. Nos urge difusión y eso se logra con con la participación en Mundiales, en Copas del Mundo sub 17 y sub 20. La Liga Mexicana paga muy bien, es una buena liga a la que le falta difusión, meterse a la Copa América, a la Libertadores eso nos vendría maravilloso”, apuntó.