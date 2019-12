En la audiencia, el jugador le pidió perdón a la madre María Fernanda Peña, pero no quiso aceptarla. “Puede pedir perdón, pero yo no lo voy a perdonar, quiero ser muy clara y siempre he sido desde el principio muy clara, a mí me mató a mi hija y a su esposo. Yo no puedo tener ningún perdón hacía Joao Maleck, actuó de una manera muy irresponsable”, aseguró, según Televisa.