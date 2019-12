No obstante, el reportero explicó que “Robert Dante Siboldi dijo no a su fichaje al ser un jugador que no entraba en sus planes” y que fue una “sorpresa del mismo Billy Álvarez, quien quiere y aprecia al jugador”. Por ello, el presidente del equipo “tuvo que detener la negociación, ya que ahora el equipo se va a armar de acuerdo a las necesidades y peticiones del entrenador”, apuntó Rodríguez.