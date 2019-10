Romelu Lukaku, actual figura de Inter, también se refirió al tema en los últimos días. “Muchos jugadores en el último mes han sido víctimas de abuso racial. Y ahora me pasó a mí también. El fútbol es un juego en el que deberíamos divertirnos todos. No deberíamos aceptar ningún tipo de discriminación. Espero que las federaciones de fútbol de todo el mundo reaccionen fuertemente a todos los casos de discriminación. Las plataformas sociales deben funcionar porque todos los días aparece al menos un comentario racista debajo de la publicación de una persona de color”, comentó el ex Manchester United.