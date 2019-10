“Se podía haber evitado por mi parte y por la suya. Yo dejándole pasar, si hubiera mirado antes atrás y haber ralentizado mucho más mi velocidad. Una vez que no miré para atrás, que tendría que haberlo hecho, él quería hacer esa vuelta rápida que no había conseguido hasta entonces para entrar en la Q2 y ha ajustado mucho la distancia conmigo. Yo he intentado irme lo más al interior posible. Iba en la línea blanca, ya que en el piano, con la máxima inclinación, te caes. Y no podía hacer otra cosa que estar en esa posición. Él, para perder el menor tiempo posible y hacer menos metros, ha intentado ajustar mucho y nos hemos tocado”, comentó el piloto balear.