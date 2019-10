Esto coincide con el relato que Mayorga le contó al periódico alemán Der Spiegel en 2018. En aquella oportunidad, la modelo de 35 años declaró: “Él comenzó a hacer cosas, tocarme y agarrarme. Lo aparté y seguí diciendo ‘no’. Me aparté de él y me hice tiré al piso. Fue entonces cuando saltó sobre mí. Le dije: “No, no, no, no”. Según sus palabras, al terminar de abusar de ella Ronaldo le dijo algo así como “perdón o “¿estás herida?”.