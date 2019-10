Por ejemplo, según informa The New York Times, hubo un intercambio de correos electrónicos en julio de 2009 entre el endocrinólogo Jeffrey Brown (también suspendido por cuatro años) y Parker donde se actualizaban resultados de un experimento con testosterona, una sustancia prohibida. Estos e-mails detallan que Salazar tomó una muestra de orina previa a cada uno de sus dos hijos adultos, que no son atletas profesionales, para determinar sus niveles de testosterona. Luego los hizo correr en una cinta ubicada en una cámara ambiental en los laboratorios de Nike y se los frotó con una testosterona llamada AndroGel en sus espaldas. Y finalmente le tomaron nuevamente muestras de orina para ver el impacto.