No hay dudas de que el movimiento de Gozali estaba ensayado y su plan era obtener la victoria lo más rápido posible, lo que explica por qué ignoró el gesto de tocar el guante de su rival. "Entrené este movimiento durante un año. Quería hacer esto en mi primera pelea, y también en la segunda, pero no me sentía cómodo para hacerlo. Ahora sí, y lo hice", comentó el polémico ganador.