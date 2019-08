"Cuando me levantó y me abofeteó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, tenía una malla negra", contó entre risas. "Estaba tirado allí sobre la lona y me defequé encima. Lo miré y le dije 'Vayámonos a casa', que en el diccionario de la lucha libre significa 'terminemos el acto y vayámonos de aquí'", detalló.