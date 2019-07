"Sobre las decisiones que tomen otras personas con referencia a este tipo de situaciones y que es por terceras personas, nosotros no podemos hacer nada, ni podemos opinar, ya que se trata de decisiones unipersonales y el juez no va a determinar una culpabilidad y una sentencia por la decisión de la mamá de la niña. Eso no ocurre, la ley no se maneja así".