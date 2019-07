"¿Qué te dijeron?", le preguntó el futbolista. "Tengo que ir a la Corte", explicó Celene. "No me digas, ¿y la multa?", cuestionó el francés. "Me van a decir cuando vaya en octubre", agregó la mujer, que aprovechó para pedirle algo a su ídolo. "Si te divorcias, te casas conmigo", escribió.