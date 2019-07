"Ella no es Serena. No se parecen en su manera de jugar, nadie va a ser la próxima Serena. No hay nadie que inspire tanto como ella. No es justo comparar a nadie con Serena como no es justo que se compare a nadie con Roger Federer. No me gusta que nadie diga que ella (Cori Gauff) puede ganar 20 Grand Slams cuando ni siquiera ha ganado uno aún", sentenció en tanto Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams.