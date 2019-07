"Cuando alguien pega la pelota como él la ha pegado resulta peligroso. No es que sea peligroso para mí sino para los árbitros, la gente… Cuando le pegas así, no sabes dónde va a ir. Sé que tiene mucho talento pero yo también soy profesional y si le pegas así la pelota puede ir a cualquier lado. Esta vez, ha ido dentro, casi me da y ganó el punto", explicó Rafael Nadal.