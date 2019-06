"Me indigna mucho que a través de las redes sociales se incite a la violencia, a la falta de respeto no solo a mí, sino de mi familia y de mi propia hija, finalmente yo me puedo defender pero mi hija es una bebé y eso me molesta mucho", comentó la clavadista, quien antes de su relación con "El Pollo" García, su pareja era Rommel Pacheco.