"Ella comenzó a llorar y mi esposo la grabó para mandármelo, yo lo recibí y me pareció muy tierno y chistoso, entonces lo compartí en mis redes sociales. Ella estaba muy enojada, me quiso llamar y me dijo que ese señor (Mario Mendívil) necesitaba dinero y que vendió a sus Lobos BUAP. 'Que mejor venda su coche, o algo, pero a los Lobos no'", recordó Sáez.