"A mí él (Vergara) y Angélica (Fuentes, esposa del dueño de Chivas en ese entonces) me caen muy bien, pero no me gusta cómo llevan el equipo. No entienden de fútbol y creo que no entienden qué tienen en las manos, creo que es algo muy riesgoso cuando un empresario compra algo que no entiende", dijo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.