Un anécdota de su gol al SD Compostela: "La semana pasada estuve en un restaurante y un hombre mayor que yo se me acercó y me dijo: 'Hola, ¿recuerdas el gol que has marcado en Compostela?'. 'Por supuesto que lo recuerdo, sí', contesté. 'Yo estuve ahí'. 'Oh, ¿estabas en el estadio? Qué bien'. 'No, yo estaba allí jugando. Yo era el defensor'."