Toda esta situación se desarrolló en medio de horas de profundo dolor para la familia Sala. Hace tres días Horacio, el padre de Emiliano, falleció a causa de una ataque cardíaco mientras se encontraba en su casa. "El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, me dijo que él estaba muy descompuesto y que estaban los médicos ahí; yo vivo a cuatro cuadras, pero cuando llegué a su domicilio ya había fallecido", informó el intendente de Progreso Julio Müller.