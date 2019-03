"Desde que era pequeño me gustaba la lucha libre, y aunque nunca he hecho lucha libre, siempre he sido un fan", dijo Caín Velásquez en conferencia de prensa, donde también advirtió que continuará concentrado en las MMA, ya que buscará un nuevo título: "No es un retiro, tengo todavía peleas en UFC y quiero volver a ser campeón".