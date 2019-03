"Yo que soy fútbolero cuando veo campos así me emociona porque sé que muchos días de partidos de fútbol estaban llenos y eso te juro que me pone la piel de gallina, lo mismo que los partidos en Argentina no puede ir el visitante y eso le quita el folclore, uno extraña todo eso, extraña mucho, seguramente Pumas sabrá cómo jugamos nosotros y nosotros sabemos cómo juegan ellos, nosotros nos jugaremos la vida", declaró el sudamericano en relación al juego contra la UNAM.