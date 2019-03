El cordobés está en la FE desde la temporada 2016/2017. "Claramente el nuevo auto es superior al anterior. La categoría ha crecido mucho en estos cinco años. Es un coche con una batería que te permite hacer toda la carrera, tiene el freno electrónico que es una de las cosas que se ha incorporado, mucha más electrónica que en la temporada pasada, no será uno de los mejores coches para manejar por el poco grip (adherencia en la pista), pero por cómo viene la Fórmula E su crecimiento no tiene techo", afirma Pechito, que aún no venció en la especialidad y en la actualidad hace lo que puede con un monoplaza poco competitivo.