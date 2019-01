"Soy el único responsable, porque no pedí el permiso al Leeds para hacerlo. No importa si es legal, ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente que Frank Lampard y el Derby consideren que no era lo correcto. Sin tratar de encontrar ninguna forma de justificación, he estado usando esta práctica desde las clasificaciones del Mundial con Argentina" sostuvo Bielsa convencido. Y luego agregó: "Voy a facilitarle la investigación a la liga. Les daré lo que necesiten. Asumo cualquier sanción que me den. Esto no es muy útil y no te pone en una mejor posición para ganar el partido, pero una forma de respetar este deporte es conocer a los jugadores del otro equipo".