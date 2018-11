Del otro lado, aparece Fabio Vides uno de los hombres principales de la filial de los de la Banda, que es presidida por una mujer, Gigi Gibson. Entre ambos y 10 personas más movilizan las redes sociales y todos los encuentros de hinchas de River. El último fue en el bar Lolita y tuvieron que poner control especial en la puerta para que no ingrese más gente. Junto con las filiales de Barcelona, Málaga y Valencia nuclean a la mayoría de los hinchas de River que viven en España. "Me están volviendo loco, me llaman para pedirme entradas pero todavía no sabemos si nosotros que vivimos acá las vamos a poder comprar, no tenemos ningún dato", comenta Fabio.