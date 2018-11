Respecto a la determinación que tomará la Conmebol junto a los presidentes de River y Boca, los emisarios de Globo coincidieron en que la revancha de la final de Copa tendría que disputarse en el estadio Monumental, a puertas cerradas y con la presencia segura de Pablo Pérez. "No es la decisión correcta sino el menor mal. La Conmebol tiene la posibilidad de demostrar si es seria o no. Si el partido se juega con público, la imagen que dará al mundo es como si no hubiera pasado nada", opinaron.