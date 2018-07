— Su relación con los futbolistas: "Una de las cosas que me gusta de ser entrenador es tener cercanía con los jugadores. Te transmite entusiasmo. Evidentemente un jugador tiene una visión individual del deporte y la mía es colectiva. Me gusta consensuar, me gusta pactar las cosas que se pueden pactar. Yo debo definir las cosas más complicadas. Lo que se pueda consensuar, así será; pero las cosas que sean trabajo del entrenador, así será".