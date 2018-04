Si se marchó del Bayern Múnich no fue por haber ganado la Champions League, como se piensa a menudo. Su adiós en Alemania tiene una explicación mucho más profunda y para comprenderla es necesario poner el foco en el desarrollo de la idea de juego y no enfrascarse en los éxitos tangibles. No fue la falta de un trofeo continental y el fantasma del 'Triplete' de Heynckes lo que motivó al entrenador catalán a llevar sus conceptos hacia un nuevo destino. "Pep pinta su obra, pero no se queda a contemplarla. Este es un rasgo 100% de genética de artista, de creador. Se entregan al 100% a su obra, y para ellos lo único importante es ese momento de la creación, pero cuando la terminan, cuando la entregan a lo que denominamos el mundo de las cosas, o sea, cuando está acabada, la obra deja de interesarles", explicó el arquitecto Miquel Del Pozo al escritor Martí Perarnau en el libro 'Pep Guardiola, la metamorfosis'.