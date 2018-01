"Me dejé destruir por alguien y no pensaba que fuera posible. Cuando me retiré era la mujer más feliz del mundo. Entonces conocí al que hoy es mi ex novio, en mayo de 2014, y cada día él me decía que estaba gorda. Veía a una mujer delgada por la calle y me decía: '¿Has visto que delgada y preciosa es?'", relató.