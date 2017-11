"Mi familia me llama, pero no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero. Después de mi lesión en el tendón de la corva mientras estaba jugando en el Tottenham, me llamaron mientras me realizaban una prueba para preguntarme si podía pagar las tasas escolares de un niño. ¡Al menos pregúntame primero cómo estoy antes de pedirme dinero!", relató.