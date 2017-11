La conversación entre Florentino Pérez y Dani Alves en la entrega de premios "The Best", confirmó ese acercamiento. "Me he encontrado con él en un pasillo y, como siempre, ha estado muy simpático. Hemos bromeado un poco. Le he dicho que tenía que haber jugado en el Madrid y él me ha dicho que no le llamé", comentó el Presidente merengue a una cadena de radio española.