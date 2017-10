Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) creen que es el momento de una reestructuración y, tras la salida del entrenador argentino Juan Antonio Pizzi, la directiva no planea sustituirlo de inmediato. Desde la cúpula dirigencial de la ANFP confirmaron que no habrá prisa en la elección del nuevo estratega. Por lo pronto, al quedar acéfala, La Roja se tomará un largo descanso y no jugará amistosos en la fecha FIFA de noviembre. A pesar de ser muy solicitada, todo indica que no tendrá actividad hasta marzo del próximo año. "Será un año y medio muy duro para una selección que se había acostumbrado a estar constantemente en competencia. Veo que el camino viene complicado", explicó el ex futbolista Rafael Olarra, quien jugó en La Roja en épocas de ausencia mundialista, en diálogo con Infobae.