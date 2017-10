"Como deportista uno tiene momentos para pasarla bien. Yo la pasaba bien, pero hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas -de los deportistas-. Si Vidal anda borracho o no, yo no tengo idea", dijo el tenista que fue N°1 del mundo en 1998 tras vencer en la final del Lipton Championship en Key Biscayne a Andre Agassi para llegar a la cima del ránking, desplazando entonces nada menos que a Pete Sampras, quien llevaba 102 semanas consecutivas en lo más alto.