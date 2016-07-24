Usain Bolt desafió a Neymar en la previa de los Juegos Olímpicos

A menos de 15 días de que comiencen los Juegos Olímpicos, Usain Bolt habló de sus expectativas. Entre ellas mencionó la de conocer a Neymar y aprovechó para desafiarlo en el "Call of Duty". "Si ama los videojuegos, creo que puedo enseñarle algunas cosas", aseguró entre risas, después de reconocer que es un amante de esa serie de historias bélicas.
Usain Bolt es fanático del “Call Of Duty”
Con una victoria en los 200 metros de la Diamond League, el velocista continúa poniéndose a punto para la cita olímpica, en donde también disfrutará viendo otros deportes. "Natación es una de las cosas que quiero ver en Río. La otra es el fútbol. Me encanta ver jugar a Neymar", afirmó en el evento que realizó la firma Puma en Londres.
"Estos chicos (por Brasil) han estado un poco desordenados, pero tengo la esperanza de que puedan jugar muy juntos en los Juegos Olímpicos, estaría bien que ganaran", admitió.
En cuanto al líder de la "canarinha", comentó que no lo conoce personalmente, pero que esperaba coincidir con él en la Villa Olímpica.
Neymar será la cara de Brasil en los Juegos Olímpicos (AP)
"Cambiamos mensajes a través de nuestros equipos y sé que es un gran fan de mi trabajo y yo también soy un gran fan del suyo. Espero tener la oportunidad de encontrármelo, me encantaría", dijo el atleta.
