Usain Bolt desafió a Neymar en la previa de los Juegos Olímpicos

El jamaiquino se ilusionó con poder conocerlo en Río de Janeiro y aseguró que puede “enseñarle algunas cosas” sobre los videojuegos

Usain Bolt es fanático del
Usain Bolt es fanático del “Call Of Duty”

A menos de 15 días de que comiencen los Juegos Olímpicos, Usain Bolt habló de sus expectativas. Entre ellas mencionó la de conocer a Neymar y aprovechó para desafiarlo en el "Call of Duty".

"Si ama los videojuegos, creo que puedo enseñarle algunas cosas", aseguró entre risas, después de reconocer que es un amante de esa serie de historias bélicas.

Con una victoria en los 200 metros de la Diamond League, el velocista continúa poniéndose a punto para la cita olímpica, en donde también disfrutará viendo otros deportes.

"Natación es una de las cosas que quiero ver en Río. La otra es el fútbol. Me encanta ver jugar a Neymar", afirmó en el evento que realizó la firma Puma en Londres.

"Estos chicos (por Brasil) han estado un poco desordenados, pero tengo la esperanza de que puedan jugar muy juntos en los Juegos Olímpicos, estaría bien que ganaran", admitió.

Neymar será la cara de
Neymar será la cara de Brasil en los Juegos Olímpicos (AP)

En cuanto al líder de la "canarinha", comentó que no lo conoce personalmente, pero que esperaba coincidir con él en la Villa Olímpica.

"Cambiamos mensajes a través de nuestros equipos y sé que es un gran fan de mi trabajo y yo también soy un gran fan del suyo. Espero tener la oportunidad de encontrármelo, me encantaría", dijo el atleta.

 

