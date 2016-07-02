infobae

Un argentino le tatuó la Copa América Centenario a Mauricio Pinilla

El delantero chileno sigue dejando marcas de momentos inolvidables en su cuerpo. Lo hizo tras el Mundial, cuando estrelló un disparo en el travesaño, y ahora tras ganar el torneo continental

Mauricio Pinilla de vacaciones en
Mauricio Pinilla de vacaciones en Miami

El jugador de La Roja sigue de vacaciones en Miami después de conseguir la segunda Copa América consecutiva. En esta ocasión, aprovechó para que el argentino Federico Ferroni le tatúe el trofeo.

"Bicampeones de América. Trabajo terminado, y gracias a mi amigo aunque sea argentino", publicó el atacante en sus redes sociales. De ese modo inmortalizó en su pierna derecha la última copa que obtuvo con la selección chilena. En esta edición no logró convertir goles.

El futbolista comenzó a tatuarse a los 14 años y cuenta con muchos dibujos en todo el cuerpo que se relacionan con el fútbol. El que tuvo más trascendencia fue la jugada contra Brasil, por octavos de final. Un disparo que terminó en el travesaño, en el minuto 119, dejó a Chile afuera del Mundial 2014. Siempre lo recordará y -sino- sólo bastará con mirarse la espalda.

Al finalizar su participación en
Al finalizar su participación en el Mundial de Brasil 2014 se retrató la jugada

Chile Campeón Copa AméricaCopa América 2016mauricio pinillatatuaje

