Un argentino le tatuó la Copa América Centenario a Mauricio Pinilla

El jugador de La Roja sigue de vacaciones en Miami después de conseguir la segunda Copa América consecutiva. En esta ocasión, aprovechó para que el argentino Federico Ferroni le tatúe el trofeo.
Mauricio Pinilla de vacaciones en Miami
El futbolista comenzó a tatuarse a los 14 años y cuenta con muchos dibujos en todo el cuerpo que se relacionan con el fútbol. El que tuvo más trascendencia fue la jugada contra Brasil, por octavos de final. Un disparo que terminó en el travesaño, en el minuto 119, dejó a Chile afuera del Mundial 2014. Siempre lo recordará y -sino- sólo bastará con mirarse la espalda.
