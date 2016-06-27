Murió el luchador Ryan Jymmo atropellado tras una discusión

Ryan Jimmo (Sherdog)

El luchador canadiense Ryan Jymmo murió este domingo atropellado por un vehículo en un incidente todavía no esclarecido en un estacionamiento de Edmonton.

Según una declaración de la Policía publicada por CBC, Jymmo, de 34 años, tuvo una discusión con el conductor de un camión, que lo embistió cuando el luchador regresaba a su coche.

Las autoridades desconocen si la víctima, conocida en sus peleas como "The Big Deal", tenía algún vínculo con el presunto asesino.

Jymmo es recordado por lograr uno de los knock outs más rápidos de la historia, cuando venció a Anthony Perosh en sólo 7 segundos.