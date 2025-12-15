Cultura

El Louvre sigue en problemas: una huelga sindical obligó a cerrar sus puertas temporalmente

Una acción sindical motivada por demandas sobre recursos y ambiente laboral ha obligado a posponer la entrada de visitantes, quienes aguardan novedades sobre la situación en el histórico recinto

Empleados del Museo del Louvre
Empleados del Museo del Louvre en huelga sostienen una pancarta con la leyenda "Museo del Louvre en huelga" cerca de la Pirámide de cristal del museo, clausurado por el cierre, para protestar por sus condiciones laborales, el estado de los edificios del museo y la falta de personal, dos meses después de un espectacular robo en el que los ladrones se llevaron joyas a plena luz del día, en París, Francia, el 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Las puertas del Louvre están cerradas este lunes por la mañana debido a una convocatoria de huelga de los sindicatos, que protestan por las condiciones de trabajo en el museo, el más visitado del mundo, constataron periodistas de AFP.

En la entrada del establecimiento, junto a la gran pirámide de cristal, un cartel indicaba poco después de las 09H00 (08H00 GMT): “La apertura del museo está actualmente pospuesta. Les comunicaremos las condiciones de una posible apertura lo antes posible”.

Los empleados se reúnen esta mañana para pronunciarse sobre la convocatoria de los sindicatos a una “huelga prorrogable” para protestar por las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes” en el museo.

Los empleados del Museo del
Los empleados del Museo del Louvre en huelga se congregan cerca de la Pirámide de cristal del clausurado museo para protestar por sus condiciones laborales, el estado de los edificios y la falta de personal. REUTERS/Benoit Tessier

“Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”, advirtieron lo sindicatos CGT, CFDT y SUD en su llamado a la huelga el 8 de diciembre.

Este lunes por la mañana, a los visitantes con billete se les sugirió que volvieran al mediodía.

“Estoy muy decepcionado. El Louvre era el motivo principal de nuestra visita a París, porque queríamos ver la Mona Lisa”, uno de los cuadros más visitados de la pinacoteca, afirmó a AFP Minsoo Kim, un surcoreano de 37 años, en luna de miel con su esposa.

Los empleados del Museo del
Los empleados del Museo del Louvre en huelga se reúnen frente a la Pirámide de cristal para protestar por sus condiciones laborales, el estado de los edificios y los problemas de personal. REUTERS/Benoit Tessier

Pietra, una brasileña de 27 años de viaje a París con su familia durante cuatro días, también se dijo “muy decepcionada” por este cierre, pero aseguró que intentaría volver dentro de unas horas.

El Louvre, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitante, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Los empleados del Museo del
Los empleados del Museo del Louvre en huelga ondean banderas de los sindicatos CGT, CFDT Cultura y Sud Solidaires cerca de la entrada del museo para protestar por sus condiciones laborales, el estado de los edificios del museo y los problemas de personal, dos meses después de un espectacular robo en el que los ladrones se llevaron joyas a plena luz del día, fuera del Museo del Louvre en París, Francia, el 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Fallos de seguridad

Desde el robo siguen surgiendo preguntas sobre si se pudo evitar y por qué un tesoro nacional como el Louvre parecía estar tan mal protegido.

Dos intrusos utilizaron una escalera extensible portátil para acceder a la galería que contiene las joyas de la corona, cortando una puerta de vidrio con amoladoras angulares frente a los sorprendidos visitantes antes de robar ocho artículos invaluables.

Las investigaciones revelaron desde entonces que solo funcionaba una cámara de seguridad en el exterior cuando ocurrieron los atentados, que los guardias de la sala de control no tenían suficientes pantallas para ver la cobertura en tiempo real y que la policía inicialmente recibió direcciones equivocadas.

Las investigaciones revelaron desde entonces
Las investigaciones revelaron desde entonces que solo funcionaba una cámara de seguridad en el exterior cuando ocurrieron los atentados. REUTERS/Benoit Tessier

Se destacaron importantes vulnerabilidades de seguridad en varios estudios vistos por la administración del Louvre durante la última década, incluida una auditoría de 2019 realizada por expertos de la empresa de joyería Van Cleef & Arpels.

(con información de AFP)

