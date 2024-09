Qué leer esta semana: lo nuevo de Juan José Millás, Colleen Hoover, la rutina que mata el amor y cómo combatir la ansiedad

Tres libros para comenzar a leer esta semana y agregar a la biblioteca digital

Cada semana es una oportunidad para desconectar y perderse en una buena lectura. Ya sea que uno cuenta unos minutos libres o una hora, siempre es el momento ideal para abrir un libro y disfrutar. Pero a veces, encontrar esa historia que te atrape de inmediato no es tan sencillo, y elegir la lectura perfecta puede convertirse en un pequeño reto. La búsqueda del libro adecuado puede sentirse como una tarea difícil, pero una vez que lo encuentras, la recompensa vale la pena.

Infobae Cultura hizo una selección de tres títulos esenciales para comenzar a leer. Y con una ventaja: aprovechar los precios convenientes en sus versiones de libro electrónico.

En esta recomendación, los libros del reconocido escritor y periodista español, Juan José Millás, junto al paleoantropólogo y escritor Juan Luis Arsuaga; de la escritora estadounidense, que es un fenómeno editorial, Colleen Hoover, y de la reconocida escritora irlandesa, Claire Keegan. Además, un bonus track gratis imperdible sobre una de las mayores preocupaciones actuales: la ansiedad.

“La conciencia contada por un sapiens a un neandertal”, de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga

Vuelve la gran dupla conformada por Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga con La vida contada por un sapiens a un neandertal. Se trata de la tercera parte de una serie que comenzó con La vida contada por un sapiens a un neandertal y que continuó La muerte contada por un sapiens por un neardental. ¿La fórmula del éxito? Narrar la historia del ser humano desde el aspecto paleontológico y literario, de la mano de plumas magistrales.

En esta entrega, los autores profundizan en temas como la inteligencia, la memoria y el funcionamiento del cerebro humano, para entender cómo surgió la conciencia y lo que nos distingue del resto de las especies. El libro atrapa por su capacidad de unir el rigor científico de Arsuaga con el estilo ingenioso y reflexivo de Millás, creando un relato atractivo y didáctico.

Con esta nueva obra, el dúo retoma su exitosa colaboración, y lleva al lector en un viaje por la naturaleza humana. A través de la conexión entre un novelista y un científico, este libro continúa explorando preguntas fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos, sin perder su tono ameno y entretenido.

“Romper el círculo” (It Ends with Us), de Colleen Hoover

Romper el círculo fue la obra que permitió que la escritora estadounidense Colleen Hoover, se convirtiera en un verdadero fenómeno editorial. En el libro, Hoover aborda uno de los temas de agenda en el mundo: la violencia de género y la complejidad emocional de las relaciones asimétricas y abusivas.

La novela, que ya vendió más de siete millones de ejemplares, cuenta la historia de Lily, una joven que luchó por dejar atrás un pasado marcado por la violencia. Su vida parece mejorar cuando conoce a Ryle Kincaid, un brillante neurocirujano. Aunque él es encantador y atractivo, su rechazo a las relaciones serias despierta dudas en Lily, especialmente cuando Atlas Corrigan, su primer amor, reaparece en su vida, trayendo consigo recuerdos que nunca logró superar.

Hoover, autora de otros best-sellers como Hopeless, Confess narra con precisión la complejidad de una relación violenta, donde el amor y el abuso se entrelazan, y la lucha interna de una mujer que debe decidir entre seguir atrapada en un ciclo de violencia o romperlo para siempre.

Romper el círculo también cuenta con una adaptación cinematográfica, protagonizada por Blake Lively, que refuerza la importancia de acabar con los ciclos de violencia. Se convierte así en una historia profundamente relevante para los tiempos actuales.

“Bien tarde en el día”, de Claire Keegan

Bien tarde en el día, de la escritora irlandesa, reconocida internacionalmente por sus cuentos, Claire Keegan, narra el desencuentro entre Cathal y Sabine, una pareja atrapada en la rutina y la distancia emocional. A través de la mirada introspectiva de Cathal, el relato revela los momentos de soledad y reflexión sobre su relación, mientras se sumerge en la opacidad de su vida cotidiana en Dublín.

La autora de Cosas pequeñas como esas retrata con sutileza las tensiones que minan el vínculo, el desamor y el egoísmo que lentamente los separan. Y aquí viene otra recomendación. Bien tarde en el día “marida” con la película El olor a pasto recién cortado, dirigida por Celina Murga, producida por Martin Scorsese y protagonizada por Joaquín Furriel y Marina de Tavira, y ganadora del premio a mejor guion en el Festival de Tribeca y escrita por la directora, Juan Villegas, Lucia Osorio, Gabriela Larralde.

¿Por qué? Porque el desencuentro con el otro en la vida cotidiana se palpa en una frase, un intercambio, la frustración, la culpa y el desinterés. Y también en los micromachismos que aceleran la historia. Keegan también construye personajes llenos de complejidad emocional. En la interacción entre Sabine y Cynthia, una colega de Cathal, emergen temas como el machismo y las expectativas culturales que enfrentan las mujeres irlandesas. Los diálogos y las situaciones del día a día reflejan un conflicto subyacente en el que la falta de generosidad y la incomodidad íntima toman protagonismo.

Bien tarde en el día es una nouvelle breve pero poderosa, que reafirma el estilo incisivo de Claire Keegan, en el que convierte una historia de amor fallida en un análisis profundo de la cultura patriarcal y los desencuentros emocionales, temas que la confirman como una de las narradoras más agudas de la literatura contemporánea.

Bonus track: “60 maneras de vivir sin ansiedad” (Gratis)

"60 maneras de vivir sin ansiedad", un libro para agregar a la biblioteca digital de forma gratuita

Una de las palabras más escuchadas ―y más padecidas― en los últimos años es la de ansiedad. 60 maneras de vivir sin ansiedad ofrece herramientas prácticas y accesibles para enfrentar la ansiedad y el estrés en la vida diaria.

A través de técnicas sencillas y explicaciones dinámicas, el libro propone métodos para mejorar la organización cotidiana, dejar de ser perfeccionista y eliminar pensamientos negativos, con el objetivo de lograr una mayor armonía y bienestar.

Entre sus propuestas, también incluye prácticas como la meditación, el tai chi chuan, masajes y recetas naturales, todas diseñadas para aliviar tensiones físicas y mentales. 60 maneras de vivir sin ansiedad es ideal para quienes buscan reducir la velocidad de la vida moderna y mejorar su calidad de vida sin ansiedad ni estrés.

