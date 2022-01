Britney Spears y la polémica con su hermana en la gira de promoción de su libro

Britney y Jamie Lynn se enfrentan por las declaraciones que la menor de las hermanas Spears ha hecho al promocionar su libro 'Things I Should Have Said'. Foto: Getty

Desde el momento en que salió a la luz la condición de la estrella de música pop Britney Spears, no ha dejado de estar en el ojo del huracán.

Las redes sociales y las multitudinarias comunidades de fanáticos han seguido cada noticia que genera, no solo la artista, sino también su familia. Es por esta razón que el reciente lanzamiento del libro de Jamie Lynn Spears, hermana de la artista, ha desatado un sinfín de pronunciamientos y revelaciones que ofrecen nuevos puntos de vista de lo que sería uno de los más grandes escándalos de la cultura popular de este tiempo.

Tras la publicación del documental ‘Britney vs Spears’ (2021), disponible en la plataforma Netflix, alrededor del mundo se conocieron detalles inéditos del drama que vivió la artista al ser privada de sus derechos fundamentales, control económico, medicación en contra de su voluntad y la pérdida de la custodia de sus hijos; se publica ‘Things I Should Have Said’, una compilación de las memorias de Jamie Lynn Spears, hermana de Britney.

Dentro de la campaña de promoción del libro, que ha incluido entrevistas en medios de comunicación y participación en reconocidos podcasts, Jamie Lynn ha hecho declaraciones que la misma Britney ha rechazado enfáticamente en sus redes sociales y a través de su abogado, Mathew Rosengart, que envió recientemente una carta legal de cese y desistimiento en relación a la publicación.





En la carta de Rosengart califica el libro de “inoportuno” y con “afirmaciones engañosas o inaceptables sobre ella”. Aunque la hermana de la diva del pop ha dicho recientemente que el libro no se trata sobre Britney, Rosengart ratificó: “Nosotros, por lo tanto, exigimos que cese y desista de referirse despectivamente a Britney durante su campaña promocional. Si no lo cumple o la difama, Britney se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales oportunas”.





En su libro, Jamie Lynn describe el comportamiento de su hermana cuando crecía como “paranoico” y “errático”, por su parte, la artista acudió a las redes sociales en múltiples ocasiones a lo largo de la última semana para discrepar de las memorias de su hermana. En los últimos días escribió en Instagram: “Jamie Lynn, no fui lo suficientemente fuerte como para hacer lo que debería haber hecho... una cachetada a ti y a mamá en sus j***das caras !!!!!”.

Mientras promocionaba su libro en entrevista con el programa Good Morning America, Jamie Lynn Spears aseguró: “Siempre he sido la mayor defensora de mi hermana”, así mismo afirmó que no tuvo nada que ver con la tutela de 13 años de Britney, que se terminó a finales de 2021.

“Cuando necesitó ayuda, establecí formas de hacerlo, me tomé la molestia de asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para, posiblemente, seguir adelante y poner fin a esta tutela y acabar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar? Incluso hablé con su equipo legal, ... su anterior equipo legal, y eso no terminó bien para mí”. Añadiendo: “Tomé los pasos para ayudar. ¿Cuántas veces puedo dar los pasos sin... Ella tiene que pasar por la puerta”.

“Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”, dijo Jamie Lynn Spears, de 30 años, a Juju Chang presentadora del programa de la cadena ABC. “No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrada en eso... Entendía tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora”.

“Yo no estaba supervisando los fondos o algo así, y si había (esa percepción), eso fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso”, agregó que incluso llegó a ayudar a Britney Spears, ahora de 40 años, a explorar opciones para salir de la tutela, dijo la actriz y cantante que saltó a la fama en el exitoso programa de Nickelodeon ‘Zoey 101′, y que ahora está promocionando su nuevo libro, “Things I Should Have Said”.

Con una nueva disputa legal a la puerta, ahora por la publicación y promoción del libro, se rumora entre los fanáticos de Britney (que ahora se identifican con el hashtag #JusticeForBritney) que Jamie Watson, esposo de Jamie Lynn, ha interferido en todo el proceso para no perder los privilegios que ha ganado con todo lo sucedido.