Cercas es muy crítico del proceso catalán y también de los líderes carismáticos, las soluciones mágicas y los movimientos anti establishment, “que estaban de moda en la década del 30”. El escritor nacido en Ibahernando en 1962, en la comunidad autónoma de Extremadura, apuesta por un modo de política sin sentimentalismos. “Yo no creo en esa política épica y sentimental; creo en una política prosaica, racional, que apela a la razón y no a los sentimientos aunque pueda tener sus pequeñas emociones. Soy partidario del aburrimiento, de una sociedad donde no pase nada: la diversión tiene que estar en el amor, en la intimidad. Soy partidario del aburrimiento total en política, un aburrimiento suizo o como mínimo escandinavo, pero en mis libros hay una recuperación de la épica y no hay épica sin guerra. Eso me fascina, sí”, dijo Cercas hace dos años durante una entrevista con Infobae.