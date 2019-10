La búsqueda de libros especiales me ha llevado a comprar muchos que no me gustaron, que me parecieron sobrevalorados, que no entendí del todo o que me aburrieron profundamente. Compré libros por lo que decían las fajas de recomendación (“La promesa de la literatura”, “Sexta edición en un año”, “Dice el New York Times que es el nuevo Edgar Allan Poe”...), por recomendación de algún librero pero, he de admitir, que muchas otras veces compré libros por la tapa. Las ilustraciones, las fotos, el diseño y la tipografía son parte de la seducción que ese objeto despliega a los ojos de un lector en busca de un estímulo. No descubro nada diciendo esto, lo sé. Reconocer que las tapas son parte de los argumentos de compra de un libro me permite recuperar una breve anécdota de hace dieciocho años.