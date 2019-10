Fue publicado por primera vez en 1941 en Graham Lady’s and Gentleman’s Magazine y allí introduce a Auguste Dupin, su detective sagaz, deductivo y misántropo. La historia se centra en el doble femicidio de una madre y su hija. Cuando la policía no no encuentra respuestas, ni pistas, se convoca a Dupin, quien resuelve el conflicto de manera sorprendente.