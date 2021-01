Beethoven en 13 episodios: las imperdibles clases del joven Barenboim sobre el gran compositor alemán

Un extracto del 1er episodio de la serie Barenboim sobre Beethoven, 13 imperdibles clases musicales del pianista y director de orquesta argentino-israelí





“Si un hombre dice: ´Tomaré el destino por el cuello y éste no me dominará' puede parecer arrogancia o simplemente estupidez. Pero si ese hombre es Beethoven, quien hoy, a 200 años de su nacimiento, es aún un pilar de nuestra civilización, y no sólo de nuestra cultura musical, creo que vale la pena pensar en lo que dijo”.

Así introduce un muy joven Daniel Barenboim -27 años- el primer episodio de esta maravillosa serie de clases sobre Ludwig van Beethoven, realizada en 1970, a dos siglos del nacimiento del genio, y que hoy, 50 años después, Film&Arts pone en línea en su canal de Youtube a disposición de todos.

Esta serie de 13 capítulos sobre la obra y la personalidad de Beethoven fue realizada por Daniel Barenboim y por el cineasta Christopher Nupen en 1970. Pese a su juventud, en ese entonces el pianista argentino-israelí ya era una figura consagrada en la música a nivel mundial. Gran parte del material que integra esta serie “nunca se había transmitido -aclara el canal- y el metraje había permanecido inactivo durante medio siglo”.

En cada episodio, Barenboim hace de presentador, hablando sobre Beethoven, a la vez que interpreta partes de sus piezas en el piano -acompañado por la batuta de Sir Adrian Boult- o bien lo hace una orquesta -la New Philharmonia Orchestra- bajo su dirección.

Barenboim habla sobre el lugar de Beethoven en la música, pero también acerca de la personalidad del compositor al que evidentemente admira.

“Barenboim sobre Beethoven es un viaje musical que traza la progresión de Beethoven en el contexto de sus contemporáneos como Mozart y Haydn. A lo largo de los episodios, se interpretan y analizan más de veinte composiciones clave, lo que hace de este un cuerpo de trabajo único”, puede leerse en el sitio de Film & Arts.

La frase que cita de Beethoven, aclara Barenboim, fue escrita “en un momento en que comenzó a darse cuenta de que él, un compositor, tendría que enfrentar la sordera total”. Por entonces, sin embargo, Beethoven compuso una de sus mejores piezas: la 2a sinfonía.

“¿Escape o desafío?”, se pregunta Barenboim, lo que le da pie para describir la personalidad del compositor alemán. Beethoven, dice, no era un hombre que eludiera el destino. Tampoco un conformista, un resignado. Se sentía humillado por la sordera, pero “se resistió al suicidio”, afirma Barenboim.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Desafió al destino. Empezó a concentrarse en la idea de cómo el hombre se vincula con él, de cómo se relaciona con Dios o la Naturaleza. La de Beethoven, dice Barenboim, “no era una actitud pesimista o de resignación; creía firmemente en el triunfo del espíritu sobre la naturaleza”. Era una persona positiva, que buscaba soluciones a los dramas de su tiempo.

También evoca Barenboim la época en que vivió y creó Beethoven. La de la Revolución Francesa y la epopeya de Napoleón. “Una era con fe en el futuro, en la que la idea de la libertad y la fraternidad de los hombres era crucial para todos”, dice.

Un reflejo claro de ello fue la Sinfonía n° 3, más conocida como la “Heroica”, inspirada en Bonaparte, aunque luego éste lo decepcionara al coronarse. Aun así, al publicarla, en 2006, puso la frase: “...compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre”.

Esta expresión de las ideas a través de la música fue la novedad que introdujo Beethoven, que en este arte no fue revolucionario en el sentido de romper con el pasado sino que, apropiándose de la tradición musical anterior, creó algo totalmente nuevo, explica el pianista.

Daniel Barenboim es el creador -junto con el cineasta Christopher Nupen- y el presentador de esta serie de 13 clases sobre Ludwig van Beethoven. Un homenaje imperdible

Barenboim ilustra en el piano las diferencias entre Beethoven y algunos de sus predecesores, como Mozart y Haydn, explica la técnica con la cual compone y desmenuza los movimientos para ilustrar los mecanismos a través de los cuales transmite los sentimientos.

Cada episodio dura alrededor de media hora. El primero se titula justamente “Genio y destino” y el último, el n°13, está destinado a la 5a sinfonía, seguramente la más conocida de su repertorio.

En el medio, otras entregas se centran en las sonatas -la n°53 en el 3°, la 23 en el 4°, por ejemplo-, o al “proceso creativo” -con las Oberturas Leonora n°2 y 3 en el 5° episodio- o la “Heroica”, en el capítulo 9. Todos los episodios pueden verse en el canal de Youtube de Film & Arts. Para disfrutar y aprender.

