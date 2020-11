Los dejaron plantados: El Gobierno le incumplió a los líderes sociales de Totoró en el Cauca

El Ministerio del Interior dejó plantada a las comunidades indígenas de Totoró, Cauca

Luego de denunciar el peligro que corría la vida de 16 líderes sociales del municipio de Totoró en el Cauca, las comunidades indígenas del Resguardo de Polindara habían programado una reunión con el Ministerio del Interior para solicitar ayuda y un plan de seguridad en defensa de sus líderes, sin embargo, el ente gubernamental los dejó esperando, nunca llegaron.

Yesid Conda, uno de los líderes de la comunidad, le manifestó a la emisora, la W, su descontento ante la situación y calificó como preocupante, y una falta de respeto, el desinterés del Gobierno para hacerse cargo de las solicitudes de protección hechas por su parte y la de otros líderes comunitarios.

“Tendrían que estar funcionarios del Ministerio del Interior con poder de decisión para el Plan Salvaguarda, la Agencia Nacional de Tierras y diferentes instituciones para avanzar en esa mesa, pero no llegaron. Realmente no hay voluntad”, denunció Yesid que agregó que era, “una irresponsabilidad, y si nos van a enviar a alguien sin capacidad de decisión, no vamos a perder el tiempo”.

Además de la ausencia, lo que indignó a la comunidad que ya había separado un espacio para tener la reunión con el Ministerio, fue la respuesta del ente al justificar su ausencia, según los funcionarios, no habían podido conseguir tiquetes de avión para llegar al territorio.

Las comunidades indígenas de Totoró, Cauca, están buscando que se pongan en marcha las estrategias para ejecutar el Plan de Salvaguarda, un acuerdo que, según explica el Ministerio de Ambiente en su página web, busca “efectuar planes integrales para evitar la extinción física y cultural de 34 pueblos indígenas”.

El acuerdo ordenado por la Corte Constitucional, y que se evidencia en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 del 2009, fue liderada por el Ministerio del Interior, la misma entidad que esta semana dejó esperando a las comunidades que solicitaron su presencia ante el peligro que corre la vida de 16 líderes amenazados de quienes, aseguró Yesid, había que buscar la forma de protegerlos desde dentro de la comunidad ante la falta de presencia del Estado.

En su cuenta de Twitter, Yesid, ex gobernador Cabildo indígena ancestral Nasa de Pitayó y líder indígena oriente del Cauca, denunció en repetidas ocasiones y con varias fotos las sillas vacías de quienes habían prometido ir a hablar con ellos: El Ministerio del Interior.

“Al gobierno se le está volviendo costumbre dejar la silla vacía. (...) dejar los pueblos indígenas plantados no se les puede volver una tradición”, condenó el líder que agregó que, “lo difícil que es lograr una asamblea en la ruralidad del país y el Ministerio del Interior deje plantado a la comunidad del pueblo polindara en la preparación del plan salvaguarda”.

Ante el incumplimiento gubernamental y el abandono que denunció la comunidad, Yesid resaltó el trabajo que había hecho la minga indígena que se movilizó desde el Municipio de Caloto en el Cauca y llegó a Bogotá para hablar con Iván Duque el pasado 18 de octubre aseguró que eran los únicos en los que podían confiar.

La minga, que recorrió al rededor de 600 kilómetros de camino, llegaron a Bogotá manifestándose, entre otras cosas, por lo mismo que denuncia Yesid, el abandono del Estado a sus comunidades y a los demás pueblos que se han visto afectados por el asesinato masivo de líderes sociales.

“La Minga Indígena es la única garantía, el Ministerio del Interior incumple su palabra y el Comisionado de paz sólo viene al Cauca a dar anuncios”, denunció.