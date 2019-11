- Cuando Michael y yo trabajamos juntos por primera vez en The Wiz, vi su ética de trabajo: conocía las canciones y los diálogos de todos en la película. Además, se levantaba muy temprano en la mañana para sentarse durante cinco horas en la sala de maquillaje. Era un joven que ya había tenido éxito, pero era tan dedicado que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Michael era un trabajador extremadamente duro, y ese era el denominador común que tenía con otros grandes artistas con los que había trabajado en el pasado. Entonces, cuando me pidió que lo ayudara a encontrar un productor para su primer disco en solitario, que se convertiría en Off The Wall, le dije que me gustaría intentarlo. Sabía que artísticamente tenía más dentro de él de lo que había mostrado anteriormente durante su tiempo en The Jackson Five, y como todos descubrimos pronto, eso era absolutamente cierto. Pero no se puede saber que un disco vendería más de 100 millones de copias cuando estás en las trincheras de las sesiones de estudio. Tenés que hacer lo que te pone la piel de gallina, porque si te gusta, entonces podés esperar que eso le suceda a alguien más. Nunca hice nada por dinero o fama. Una vez que comienzas a hacer eso, Dios sale de la habitación. Dio la casualidad de que Thriller era la tormenta perfecta del alma y la ciencia, y las personas se conectaban a esas canciones de una manera que nadie podría haber imaginado o predicho.