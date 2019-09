-Eso que observas es algo que dicen mucho los maestros: hay que estar bien plantado y no mover el cuerpo de un lado al otro, ni agacharse cuando quieres un sonido suave. Pero como te decía antes, uno hace lo que le resulta natural. Afortunadamente, a mí se me da naturalmente estar muy bien plantado, no tengo necesidad de hacer movimientos excesivos. Pienso en Zubin Mehta, por ejemplo, que dirige de pie y marca muy claro y con la mirada bien atenta. Sus pies no cambian de posición ni siquiera en una larga sinfonía de Bruckner.