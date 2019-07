En las redes sociales, muchos lo despidieron con tristeza. "Es muy duro —escribió Miguel Bonasso, periodista y ex diputado nacional—, para los que tuvimos el privilegio de su amistad, admitir que no volveremos a verlo, a escuchar su risa ronca, a reírnos -cómplices- con sus divertidas anécdotas, con su finísimo sentido del humor. Para quienes no lo conocieron queda la estampa intrigante de ese Quijote con gorra, bastón, guayabera y lentes, de gesto severo, desmentido por la mirada tierna".