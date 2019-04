Con un elenco hollywoodense que incluía al célebre Michael J Fox, quien cuenta que cuando le ofrecieron un proyecto con fantasmas dijo: "Si es una estupidez, estilo Cazafantasmas, no me interesa." Pero era otra cosa. The Frighteners es la primera película para el mainstream estadounidense de Peter Jackson, música de Danny Elfman incluida. Sin embargo, el director nacido en Nueva Zelanda siguió trabajando con su gente. Como el equipo de efectos especiales de su creación WETA. Así este también fue el primer gran proyecto de su compañía, donde demostraron que podían hacerse cargo de los efectos de cualquier proyecto made in Hollywood, y que sus diseños eran además de competitivos, modernos y novedosos. El crecimiento de WETA fue tan grande con esta película que pasaron de tener un técnico en efectos digitales a 35. Los fantasmas, el más allá, los muertos vivos y las relaciones enfermas son los temas recurrentes en la obra de Jackson y Walsh que, sin importar los cambios en los modos de producción, el país donde se filme o a quién está dirigida la película, los acompañan a donde vayan.