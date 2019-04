-Tengo dos dibujos favoritos. Uno es "The Pankake Woman" (La mujer de los panqueques), que es muy divertido, realmente para morirse de risa. Ahí se puede ver a un muchacho desesperado buscando en su bolsillo una moneda para comprar un panqueque, con su boca ligeramente abierta ("Vamos, vamos, sé que tengo el dinero, sé que lo tengo"), a la mujer, escéptica y desconfiada por sobre su sartén y al chiquito adorable con su boca llena de panqueque, que parece pensar algo así como "Tal vez si me quedo aquí, me porto bien y le parezco lindo, me da otro bocado como regalo".