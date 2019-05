En sus historias no hay fuerzas —ni, célebremente, un sujeto— que atraviesen las épocas y sirvan de hilo conductor para enhebrar momentos diversos: lo que hay es un conjunto de eventos que deben ser comprendidos, antes que disueltos en una falsa unidad. Foucault revalorizó el concepto de "evento" en una década en que era defendido fundamentalmente por los historiadores más tradicionales (contra autores de inspiración más comparativista o estructuralista que proponían una historia no orientada en torno de eventos), pero en el mismo movimiento también lo redefinió: para Foucault un evento, explica Flynn, no es una decisión, un tratado, un reino o una batalla, sino la inversión de una relación de fuerzas, la usurpación del poder, la apropiación de un vocabulario vuelto en contra de aquellos que alguna vez lo usaron o la entrada de un "otro" enmascarado.