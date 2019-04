Los dramaturgos isabelinos habían puesto de moda la Revenge Tragedy, un género que les venía de su admirado escritor romano Séneca y que, cadáveres más, cadáveres menos, se eterniza en el cine actual cada vez que un ex policía sale a vengar la muerte de su mujer cargándose a una banda completa de mafiosos ucranianos solo para comprobar que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Pero con Hamlet, Shakespeare intenta una acrobacia fundamental: encara una de estas tragedias de venganza pero no lo hace, como es habitual, con un protagonista guerrero, sino con un joven que viene de la universidad y que tiene la mala costumbre de hacerse preguntas. Y entonces, cuando su padre le pide que vengue su muerte, él necesitará saber si eso está bien y reflexionar acerca de las consecuencias de sus actos. En este sentido, la verdadera tragedia de Hamlet no es que termina mal: es que Hamlet sabe que va a terminar así. Y saber es trágico. En los recurrentes ataques a todo lo que sea pensar, a lo vulgarmente llamado "intelectual", en tiempos en los que la duda cotiza en baja, se ridiculiza al príncipe Hamlet como una persona que vacila por tibieza o por cobardía. No hay posibilidad de hacer una lectura más idiota de Hamlet.