"La moda no contemplaba al público joven, las mujeres pasábamos del uniforme escolar a los trajes de noche y yo pensé en un estilo más atrevido. A diferencia de los estilos decorativos de 1940 y 1950 quise desafiar el concepto de que crecer supone renunciar a nuevas experiencias, por el contrario, jugar sirve para crear con nuevos looks. Fue tan simple como trasladar los vestidos cortos de mi guardarropas y el peinado bob que me había hecho Vidal Sasoon a una producción industrial", afirmó la diseñadora en Quant by Quant, su autobiografía publicada inicialmente en 1967. La biblioteca del Victoria&Albert Museum la reeditó y la vende en su tienda virtual.